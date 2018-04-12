«Північний потік-2» фінансуватиме російську армію - Яценюк

Арсеній Яценюк упевнений, що військова агресія РФ не має отримувати підтримки від західних партнерів.

«Російська військова агресія далі отримує підтримку навіть з боку деяких західних партнерів. Будівництво «Північного потоку-2», що має на меті ще більш посилити залежність Європи від російського газу і профінансувати російську армію, має бути зупинено, - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у четвер, 12 квітня, відкриваючи 11-й Київський безпековий форум.

Арсеній Яценюк підкреслив, що в надскладні для вільного світу часи «необхідно тримати єдність»: «Ця єдність не тільки на словах, але й у дуже жорстких діях. Це і санкції, і політичний діалог, і військова сила. Це єдність в тому числі і в економічній політиці».

«Російська військова агресія далі отримує підтримку, як не дивно, навіть з боку деяких західних партнерів. Будівництво «Північного потоку-2», який забирає мільярди доларів у громадян України, Польщі, Словаччини, який порушує торговельні стосунки між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки і спрямований тільки на одне – як зробити ще більшою залежність Європи від російського газу і як профінансувати російську армію, - повинен бути зупинений», - підкреслив він.

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«Тут повинна бути наша єдність - так само не на словах, а в діях», - сказав лідер «Народного фронту» .

Щорічний міжнародний захід «Київський Безпековий Форум», започаткований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році, є платформою для дебатів із найактуальніших питань безпеки в Європі та Чорноморському регіоні.

Тема цьогорічного Форуму, що проходить в Києві 12-13 квітня – «План реГЕНЕРАЦІЇ для безпечного майбутнього». Понад 400 міжнародних і українських лідерів, представників політичних, ділових та громадських кіл із понад 20 країн світу обговорять глобальні безпекові тенденції та виклики в сучасних міжнародних відносинах та важливість України для регіональної та європейської безпеки та демократії.