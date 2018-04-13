Аваков хоче покласти край атакам Росії на Україну через соцмережі

Найближчим часом МВС надасть докази існування мережі міжнародного негативного впливу на інформаційне поле України.

Україна має покласти край цілеспрямованим інформаційним атакам Російської Федерації на Україну за допомогою соціальних мереж.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час 11-го Київського безпекового форуму.

"Я хочу, щоб наші колеги представили, про що йдеться, коли ми говоримо про фейкову інформацію і цілеспрямовані атаки через соціальні мережі, зокрема, з боку Росії на Україну. Ці фейки стали мемами, ці атаки стали регулярною системою, частиною цієї гібридної війни. Напевно, настав момент усвідомити це не тільки нам, а й усьому світу. І, напевно, настав момент покласти край", - заявив він.

Читайте такожАваков трьома словами відповів на справу, порушену проти нього в Росії

За його словами, найближчим часом МВС надасть докази існування мережі міжнародного негативного впливу на інформаційне поле України.

"Зовсім недавно була створена робоча група в Міністерстві внутрішніх справ і було порушено відповідну кримінальну справу. Я думаю, що найближчим часом ми покажемо суспільству і... також, співпрацюючи, до речі, з кіберполіціями всіх наших партнерів і європейських, і американських, із Facebook, Twitter, Google, Microsoft... ми найближчим часом покажемо ту мережу міжнародного негативного впливу агресора, що впливає на наше інформаційне поле", - сказав Аваков.

Також міністр внутрішніх справ заявив, що Україна має все зробити, щоб припинити агресивні напади через нові засоби медіакомунікації.

"І тут ми маємо зробити висновки. Не час більше панькатися, не час для сентиментів. Ми повинні все зробити, щоб агресивні засоби нападу на Україну, зокрема, через нові засоби медіакомунікації, були припинені. І це теж завдання, теж виклик для нашого суспільства", - заявив він.