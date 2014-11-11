Росія може завезти до окупованого Криму ядерну зброю - НАТО
Головнокомандувач об’єднаних союзних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав підтвердив, що в Північноатлантичному союзі мають свідчення, що у Східну Україну продовжують вводити бойову техніку.
Про це повідомляє Радіо Свобода с посиланням на агентство Reuters.
Він висловив занепокоєння цими подіями, а також тим, що припинення вогню на Сході України залишається лише словами, а рівень насильства в регіоні щодень зростає.
Генерал нагадав, що необхідно закликати сторони, причетні до конфлікту в частині Сходу України, повернутися до норм, прийнятих у західній цивілізації, а саме до того, що держави мають поважати міжнародні кордони і суверенітет своїх сусідів.
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Крім того, окремо Брідлав підтвердив, що Росія вводить в окупований нею і анексований Крим озброєння, здатне нести ядерні боєзаряди. У НАТО не мають даних, чи є там такі боєзаряди, але озброєння, здатні здійснити ядерну місію, у Криму вже є, уточнив він.