Росія може завезти до окупованого Криму ядерну зброю - НАТО

Про це повідомляє Радіо Свобода с посиланням на агентство Reuters.

Він висловив занепокоєння цими подіями, а також тим, що припинення вогню на Сході України залишається лише словами, а рівень насильства в регіоні щодень зростає.

Генерал нагадав, що необхідно закликати сторони, причетні до конфлікту в частині Сходу України, повернутися до норм, прийнятих у західній цивілізації, а саме до того, що держави мають поважати міжнародні кордони і суверенітет своїх сусідів.

Читайте такожРосія готується до окупації України, перекидаючи на Донбас свої війська - МЗС

Крім того, окремо Брідлав підтвердив, що Росія вводить в окупований нею і анексований Крим озброєння, здатне нести ядерні боєзаряди. У НАТО не мають даних, чи є там такі боєзаряди, але озброєння, здатні здійснити ядерну місію, у Криму вже є, уточнив він.