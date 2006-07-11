Суд виніс вирок міліціонеру, який стріляв в активіста ”Пори”

300 тис. грн. компенсації отримає активіст "Пори", якому перед виборами прострелив легеню сержант міліції.

Як повідомляє ICTV, 10 липня Голосіївський районний суд столиці назвав це службовою недбалістю і присудив міліціонеру умовний строк.

Зокрема, за постріл у спину – чотири роки ув’язнення з дворічною відстрочкою за статтею "службова недбалість" - такий вирок Голосіївського райсуду Києва колишньому правоохоронцеві Віктору СИЧУ. Він прострелив активіста "Пори" Олександра ГЛОБЕНКА навиліт. 17-річного юнак отримав тяжке поранення в легеню. Київське управління Державної охорони суд зобов’язав заплатити потерпілому 300 тис. грн. на лікування та моральну компенсацію.

Нагадаємо, вночі 22 березня працівники служби охорони зупинили двох молодих хлопців, які розклеювали передвиборчі листівки “Пори”. Правоохоронець В.СИЧ наказав юнакам лягти обличчям до землі. Сержант зняв пістолет із запобіжника та навів дуло на спину О.ГЛОБЕНКА. Однією рукою одягав наручники, інша мимоволі натиснула на спусковий гачок. Куля увійшла у спину хлопця і вийшла біля ключиці.

Сержант В.СИЧ спочатку вводив слідство в оману, але згодом визнав свою провину і покаявся. Наразі ж не знає, чи оскаржуватиме рішення Голосіївського суду. Його уже звільнили з управління охорони, і суд заборонив йому працювати як представнику влади два роки, зазначає ICTV.