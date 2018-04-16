Питання обрання членів ЦВК має стояти першим у порядку денному четверга - нардеп

Також депутат Сергій Березенко закликає не відкладати в довгий ящик призначення судді Конституційного суду.

Питання щодо обрання членів Центральної виборчої комісії має стояти першим в четвер у порядку денному пленарного засідання Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат України Сергій Березенко (фракція «Блоку Петра Порошенко»).

«Ми маємо серйозні кадрові борги перед державою. Тому фракція БПП просить не відкладати в довгий ящик призначення суддів Конституційного суду. Крім того, у середу профільний комітет повинен розглянути кандидатури на членів ЦВК», - зазначив він.

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Депутат закликав не затягувати процес і ухвалити відповідне рішення та підкреслив, що питання обрання членів ЦВК «повинно стояти першим у порядку денному на четвер».

Березенко також наголосив на необхідності призначення аудитора Національного антикорупційного бюро України за квотою Верховної Ради, з кандидатурою якого парламент не може визначитися з 2016 року.