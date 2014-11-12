Українським операторам заборонили направляти мобільні дзвінки в окупований Крим
13:23, 12 листопада 2014Політика
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Українським операторам мобільного зв'язку заборонили направляти міжнародні дзвінки через розташовані в Україні центри комутації на номери, коди яких РФ виділила для анексованого Криму.
Мобільним операторам заборонили направляти дзвінки в окупований Крим / Фото УНІАН
Ця заборона міститься в розпорядженні Нацкомісії держрегулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), передає "Новий час".
Рішення комісії торкнулося кодів +7-365 і +7-869, які Москва виділила для анексованих Криму і Севастополя. Також НКРЗІ вимагала заблокувати дзвінки на номери з кодами +7-978-9 і в діапазоні номерів від +7-978-60 до +7-978-64, які виділені для роботи в Криму компаніям К-телеком (яка отримала номери українського МТС і Вимпілком (російський бренд Білайн) відповідно.
Таким чином НКРЗІ змінила правила маршрутизації через те, що окупаційна влада Криму почала запускати телеком-послуги з використанням номерів за стандартами Росії з відповідним кодом, йдеться на сайті відомства.
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