Україна вимагає від Росії пояснень щодо розміщення вздовж кордону військових озброєнь



Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.

Посол нагадав, що зі сторони Росії лунали неодноразово заяви про готовність щодо відведення озброєнь та військ від кордону з Україною, але ”сьогодні у нас є всі докази, які вказують, що Україна оточена значними озброєннями і військами і ми зараз вимагаємо, щоб Росія пояснила, навіщо їй тримати на нашому кордоні 200 танків, 1600 вантажівок, 640 артилерійських установок, 191 літак, 121 бойових гелікоптерів”.

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Разом з тим він зазначив, що ні Україна, ні Організація з безпеки та співробітництва в Європі не отримала чіткого пояснення з цього приводу.