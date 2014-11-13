Режисер: В Західній Україні не зовсім розуміють, з ким ми воюємо

Про це в інтерв'ю "Новому Времени" сказав режисер Володимир Тихий, відомий скандальними короткометражками Мудаки, Арабески і Україна, гуд-бай, а також проектом Babylon'13.

"У Західній Україні не зовсім розуміють, з ким ми воюємо. Ми зараз показуємо фільм про війну "Наша Надія" в різних регіонах і чим ближче до АТО, наприклад, у Харкові чи Дніпропетровську, тим краще люди розуміють нюанси. Коли ми в Західній Україні показували кадри, де нормальні, добрі люди зі світлими обличчями абсолютно щиро висловлювали маячню про геноцид російського населення і звірства хунти, до глядачів приходило усвідомлення, що з Донбасом все дуже складно. В Ужгороді, наприклад, люди відразу після сеансу зібрали посилки на фронт. Без цього емоційного потоку відчути соціальний конфлікт Донбасу складно", - говорить режисер.

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Також Тихий розповідає, що Донбас не може пробачити Україні, що вона вирішила його долю без нього - змінила президента.

На думку режисера, кіно може бути каталізатором діалогу із Донбасом, але навряд чи саме по собі переконає випустити з рук зброю.