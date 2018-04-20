Нардепи розійшлися до 15 травня

Сьогоднішнє засідання парламенту закрито.

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, закриваючи засідання, перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко нагадала, що наступне засідання парламенту відбудеться 15 травня о 10.00.

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До того часу депутати працюватимуть у фракціях, групах та округах.