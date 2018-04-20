Нардепи розійшлися до 15 травня
15:45, 20 квітня 2018Політика
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Сьогоднішнє засідання парламенту закрито.
Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 15 травня / фото УНІАН
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, закриваючи засідання, перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко нагадала, що наступне засідання парламенту відбудеться 15 травня о 10.00.
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До того часу депутати працюватимуть у фракціях, групах та округах.
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