Нардепи розійшлися до 15 травня

15:45, 20 квітня 2018
Політика
106
Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 15 травня / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, закриваючи засідання, перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко нагадала, що наступне засідання парламенту відбудеться 15 травня о 10.00.

Читайте такожРозгляд у Раді законопроекту про нацбезпеку (подію завершено)

До того часу депутати працюватимуть у фракціях, групах та округах.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Верховна Рада#нардепи#Ірина Геращенко#засідання Ради