Весняні канікули: нардепа Гончаренка "засікли" у літаку в Париж - ЗМІ
08:43, 23 квітня 2018Політика
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Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 15 травня о 10.00. До наступного засідання депутати будуть працювати у фракціях, групах та округах.
Гончаренка помітили на борту ранкового рейсу в Париж / "Страна.юа"
У неділю, 22 квітня, народного депутата від фракції Блок Петра Порошенка Олексія Гончаренка помітили на борту ранкового рейсу в Париж.
Про це "Стране" повідомили пасажири, які знаходилися в літаку з депутатом.
Олексій Гончаренко одягнув пов'язку для сну, щоб відпочити в польоті.
Олексій Гончаренко одягнув пов'язку для сну, щоб відпочити в польоті / "Країна.юа"
Як повідомляв УНІАН, наступне засідання Верховної Ради відбудеться 15 травня о 10.00. До наступного засідання депутати будуть працювати у фракціях, групах та округах.
Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закликала депутатів до активної роботи над законопроектами в комітетах, зокрема про Антикорупційний суд для подальшого прийняття у Верховній Раді.
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