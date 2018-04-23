Весняні канікули: нардепа Гончаренка "засікли" у літаку в Париж - ЗМІ

Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 15 травня о 10.00. До наступного засідання депутати будуть працювати у фракціях, групах та округах.

У неділю, 22 квітня, народного депутата від фракції Блок Петра Порошенка Олексія Гончаренка помітили на борту ранкового рейсу в Париж.

Про це "Стране" повідомили пасажири, які знаходилися в літаку з депутатом.

Олексій Гончаренко одягнув пов'язку для сну, щоб відпочити в польоті.

Як повідомляв УНІАН, наступне засідання Верховної Ради відбудеться 15 травня о 10.00. До наступного засідання депутати будуть працювати у фракціях, групах та округах.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закликала депутатів до активної роботи над законопроектами в комітетах, зокрема про Антикорупційний суд для подальшого прийняття у Верховній Раді.