Весняні канікули: нардепа Гончаренка "засікли" у літаку в Париж - ЗМІ

08:43, 23 квітня 2018
Політика
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"Країна.юа"

Про це "Стране" повідомили пасажири, які знаходилися в літаку з депутатом.

Олексій Гончаренко одягнув пов'язку для сну, щоб відпочити в польоті.

"Країна.юа"

Як повідомляв УНІАН, наступне засідання Верховної Ради відбудеться 15 травня о 10.00. До наступного засідання депутати будуть працювати у фракціях, групах та округах.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закликала депутатів до активної роботи над законопроектами в комітетах, зокрема про Антикорупційний суд для подальшого прийняття у Верховній Раді.

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Теги: #депутати#Гончаренко