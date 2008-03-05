Шуфрич думає, що Балога став небезпечним як поранений звір

Народний депутат України Нестор ШУФРИЧ (Партія регіонів) вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Олега РИБАЧУКА з посади свого позаштатного радника за критику глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

Таку думку Н.ШУФРИЧ висловив у коментарі УНІАН.

«О.РИБАЧУК завжди був моїм опонентом, особливо що стосувалося питань, пов`язаних із НАТО, але не може не обурити той цинізм, з яким був звільнений зраджений В.ЮЩЕНКОМ політик, - тільки за те, що дозволив собі критику стосовно В.БАЛОГИ і його нового партійного проекту", - заявив депутат.

За словами Н.ШУФРИЧА, "судячи з усього, В.БАЛОГА почав зачищати будь-яке інакомислення в оточенні В.ЮЩЕНКА. Такі дії Секретаріату змушують задуматися про адекватність його керівників, і я не можу не пригадати відому в Карпатських горах для всіх істину, що найнебезпечніший звір - це поранений звір».

Також, на думку Н.ШУФРИЧА, «люстрації в самому Секретаріаті змушують задуматися з цього приводу, і логічно виникає питання, а чи знає про це звільнення сам В.ЮЩЕНКО".

"А може, дійсно, ЮЩЕНКО не знає або не хоче знати, тому що йому так зручно. Але за все зроблене і підписане все одно, рано чи пізно, доведеться відповідати», - додав Н.ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня В.ЮЩЕНКО своїм Указом відсторонив О.РИБАЧУКА від виконання обов`язків радника Президента України (поза штатом).

О.РИБАЧУК був призначений позаштатним радником Президента 11 грудня 2007 року. До цього призначення він був штатним радником В.ЮЩЕНКА.

27 лютого Олег РИБАЧУК в інтерв`ю українській службі Бі-Бі-Сі висловив думку, що В.БАЛОГА не завжди відображає позицію глави держави Віктора ЮЩЕНКА, а натомість виступає як окремий політичний гравець.

О.РИБАЧУК тоді висловив стурбованість роллю президентського Секретаріату в тому, що назване протистоянням гілок владі і міжусобицями партнерів по урядовій коаліції.

Крім того, О.РИБАЧУК сказав, що міжнародне співтовариство із стурбованістю дивиться на те, що виглядає як міжусобиці в рядах українських політичних сил, які називають себе реформаторськими.