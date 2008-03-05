У Полтаву приїде король Швеції Карл Густав XVI з дружиною Сільвією

У жовтні 2008 року Полтаву планує відвідати король Швеції Карл Густав XVI з дружиною Сільвією.

Про це УНІАН повідомив представник Полтавської облдержадміністрації.

За його словами, візит планується в рамках підготовки до проведення заходів, присвячених 300-річчю Полтавської битви.

«Король з дружиною відвідають музей Полтавської битви, ознайомляться з програмою святкування ювілею, побачать макет пам`ятника королеві Карлу XII. Очікується, що вони привезуть подарунки в музей Швеції, який планується збудувати на полі Полтавської битви», - сказав представник Полтавської ОДА.

Нагадаємо, 300-річчя Полтавської битви святкуватиметься у 2009 році.