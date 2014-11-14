Порошенко висловив співчуття з приводу смерті Бендукідзе
04:05, 14 листопада 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко висловив співчуття з приводу смерті грузинського реформатора Кахи Бендукідзе.
Бендукидзе / gurt.org.ua
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Від імені всього українського народу висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Кахи Бендукідзе, а також мільйонам тих, для кого він був і залишиться двигуном великих змін. R.I.P.", - написав президент.
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Нагадаємо, Бендукідзе, за попередньою інформацією, помер від серцевого нападу.
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