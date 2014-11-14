Порошенко висловив співчуття з приводу смерті Бендукідзе

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Від імені всього українського народу висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Кахи Бендукідзе, а також мільйонам тих, для кого він був і залишиться двигуном великих змін. R.I.P.", - написав президент.

Читайте такожПомер екс-міністр економіки Грузії Каха Бендукідзе - ЗМІ

Нагадаємо, Бендукідзе, за попередньою інформацією, помер від серцевого нападу.