Нардеп Рибалка назвав реформи, необхідні для підтримки українського експорту

Депутат заявив, що не можна чекати два роки результатів президентських та парламентських виборів, а працювати потрібно вже сьогодні.

Екс-голова фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат Сергій Рибалка, якого включено до складу Ради міжнародної торгівлі при уряді, назвав п'ять найважливіших напрямків реформ для збільшення українського експорту та економічного зростання.

Про них він написав у своєму блозі на «Обозреватель».

«В останні дні минулого року нарешті затверджено Експортну стратегію, а 17 квітня відбулось установче засідання Ради міжнародної торгівлі. Це добре, але чому знову незадовго до виборів?» - сказав Сергій Рибалка

Депутат заявив, що не можна чекати два роки результатів президентських та парламентських виборів, а працювати потрібно вже сьогодні.

«Перше. Важливо не просто прискорити реальний запуск ефективної роботи Експортно-кредитного агентства, а й розширювати його ресурсну базу. Змінювати державні програми із бюджетним фінансуванням. Аби суттєво зменшувати для експортерів, для інноваційних українських виробників та іноземних покупців їхньої продукції ставки за кредитами. Потрібно підключати до системи державні банки. Дуже багато залежить від кваліфікації персоналу», - написав він.

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Сергій Рибалка наголосив, що він з колегами по Радикальній партії два роки витратили на ухвалення закону про створення системи підтримки експорту, який передбачає, що Експортно-кредитне агентство мало бути створене ще влітку минулого року. «Досі ця установа існує лише на папері» - обурився народний депутат.

По-друге, як зазначає Сергій Рибалка, потрібно системно працювати над створенням інших стимулів. «Аби було простіше та вигідніше відкривати нові високотехнологічні підприємства саме в Україні. І тут вкрай широке поле для роботи – від справжніх реформ судової та правоохоронної систем, до конкурентних транспортних тарифів чи безкоштовного підключення до електромережі. Потрібно кардинально зменшити ризики рейдерства та рекету від «комерсантів у погонах», - написав Сергій Рибалка.

Третій напрям, за його словами, - втілення в життя ідеї створення ефективних торгових представництв, «щоб вигризати нові контракти і нові сприятливі умови торгівлі». І тут, як наголошує народний депутат, мова йде не тільки про продаж готових товарів, а й про участь у спільних виробничих ланцюжках.

По-четверте, «потрібно позбавити чиновників можливості управляти в ручному режимі будь-яким експортом через маніпуляції зі списками товарів подвійного призначення», - каже народний депутат та член Ради з міжнародної торгівлі.

По-п’яте, потрібно серйозно попрацювати над новим законом щодо валютного регулювання аби забрати у чиновників право керувати цим процесом у ручному режимі, натомість потрібно внести у закон чіткі правила та процедури, стверджує Сергій Рибалка.

«Нам вкрай потрібно не просто збільшувати експорт, а системно стимулювати створення нових високотехнологічних підприємств та просувати на світові ринки продукцію глибокої переробки. Тому наша торговельна та фінансова політика має підпорядковуватись завданням промислової політики», - написав він.

Як відомо, 17 квітня відбулось перше установче засідання Ради міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України.