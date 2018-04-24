Невідомі напали на журналістів під час зйомки елітного будинку Данилюка під Києвом (відео)

Попри тиск і напад, журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри елітного будинку міністра Данилюка під Києвом.

На журналістів програми «Гроші», які знімали котедж міністра фінансів Олександра Данилюка у приватному містечку «Царське село» під Києвом, скоїли напад. Щойно журналісти почали знімати будинок на телефон, на них напали, стали забороняти зйомку, намагалися відібрати відео у знімальної групи «Гроші» та навіть душити, а потім збити позашляховиком оператора програми.

Проте «Грошам» все ж таки вдалося зняти ексклюзивні кадри елітного будинку міністра під Києвом. Співробітники «Грошей» подали заяву в поліцію на підставі статті 171 Кримінального кодексу України про перешкоджання журналістської діяльності.

Як повідомляв УНІАН, днями українців сколихнула новина про розкішну квартиру за 775 тисяч фунтів міністра фінансів України Олександра Данилюка у Лондоні, яку він намагався приховати та не вказав у своїй декларації, що є прямим порушенням законодавства. Він так і не прокоментував це питання.