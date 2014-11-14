Лубківський попередив Путіна про ймовірну відправку до Росії 7,5 тис. вантажів 200

07:55, 14 листопада 2014
Політика
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Радник голови СБУ Маркіян Лубківський повідомив оперативну інформацію про наявність 7500 кадрових російських військових, що воюють на Донбасі. 

Лубківський назвав число російських військових в Україні / ТСН

Про це Лубківський заявив у ефірі програми "Право на владу".

Він запевнив, що вороги та диверсанти будуть знищені.

Лубківський зазначив, що звертався не лише до президента РФ, але і до громадян Росії.

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