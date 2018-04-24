ГПУ перевірить законність скасування судом арешту рахунків сина Януковича

У Генеральній прокуратурі України вважають безпідставним скасування арешту рахунків Олександра Януковича.

Генеральна прокуратура України перевірить законність рішення Печерського районного суду Києва про скасування арешту, накладеного на рахунки семи фірм, які пов'язані із сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром.

Про це повідомляється на офіційному сайті ГПУ.

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«У зв'язку з поширенням у ЗМІ інформації про зняття арешту з коштів, накладених на рахунки юридичних осіб, відкритих у ПАТ «ВБР», які, за версією слідства, пов’язані з О. Януковичем інформуємо, що дійсно 14.02.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, на думку слідства, безпідставно скасовано арешт, накладений на рахунки семи юридичних осіб», - йдеться у повідомленні.

У ГПУ наголошують, що про прийняття зазначеного рішення слідчого судді стало відомо лише в квітні, після надходження вищевказаної ухвали до ГСУ Національної поліції України. При цьому до ГПУ вказана ухвала взагалі не надходила.

«На даний час ГПУ за фактом скасування 14.02.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва арешту з рахунків ТОВ «Тіпікон А», ТОВ «ВБР-Інвест», ТОВ «Лайтрум», ТОВ «Квардіс Н», ТОВ «Вектор- Перспектива», ТОВ «Араніт К», ТОВ «Ді Соуз» вирішується питання щодо внесення відповідних відомостей до ЄРДР для перевірки законності даного рішення суду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови)», - йдеться у повідомленні.

З метою перевірки стану розслідування у зазначеному кримінальному провадженні ГСУ Нацполіції призначено службове розслідування.