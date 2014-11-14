Повномасштабний наступ на Україну можливий через 3-5 місяців - комполк «Азова»
Командир "Азова" переконаний, що Кремль найближчим часом не буде здійснювати повномасштабну військову операцію проти України.
Про це командир полку "Азов" сказав у ефірі "5 каналу", повідомляє прес-служба полку "Вконтакте".
Андрій Білецький заявив, що повноцінний військовий наступ на Україну з боку Росії можливий приблизно через 3-5 місяців.
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Андрій Білецький підкреслив, що Росія цілеспрямовано перекидає війська в Україну, оскільки готує військову операцію. "Війська перекидаються неспроста. Готується військова операція", - сказав командир полку.
У той же час, А. Білецький переконаний, що росіяни ще не здійснили комплекс дій, які необхідні для переходу в наступ проти сил АТО. За словами Білецького, російська армія поки не розгортає командні пункти, польові шпиталі і так далі. "Зараз це скоріше масування сил, закріплення територій", - переконаний командир "Азова".
Таким чином, на думку командира, повноцінна військова операція з боку Кремля може початися через 3-5 місяців.