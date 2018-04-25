Очільник НАБУ анонсував відкриття справ проти ряду топ-чиновників

Справи порушать по ряду народних депутатів, чиновників Кабінету міністрів і суддів.

Національне антикорупційне бюро планує відкривати справи по ряду народних депутатів, чиновників Кабінету міністрів і суддів.

Про це сказав директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу 25 квітня, передає Gazeta.ua.

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"На черзі - справи щодо посадових осіб з ряду міністерств і відомств, народних депутатів, суддів, керівників великих державних підприємств", - сказав Ситник.

Він оголосив результати роботи відомства за три роки.

"Станом на початок березня, за доказам, зібраним НАБУ і САП, звинувачуються в корупції майже 200 осіб, понад 160 є підозрюваними", - повідомив Ситник.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ затримала співробітника СБУ на хабарі в $47 тисяч. За словами директора НАБУ, працівник СБУ вимагав ці гроші від громадян, які на підставі фейкових документів отримали право на проживання на території України.