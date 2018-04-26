Собчак приїде в Крим: ЗМІ дізналися, як вона потрапить до окупованого півострова

Собчак планує прилетіти в Київ, після цього на автомобілі доїхати до Херсона, а звідти вирушити на кордон з Кримом, повідомляють ЗМІ.

Колишній кандидат у президенти Росії, телеведуча Ксенія Собчак 28 квітня приїде в окупований Крим для участі у бізнес-тренінгу.

Інформацію про це "Крыминформу" підтвердило джерело, близьке до організаторів конференції для власників бізнесу, яка буде проводитися в Алушті. На анексований півострів Собчак збирається приїхати через материкову Україну.

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"Ксенія Собчак підтвердила свою участь у конференції. За планом, 27-28 квітня вона з Москви прилетить до Києва, після цього на автомобілі доїде до Херсона, а звідти вирушить на кордон з Кримом. Є негласні домовленості про те, що українська влада і правоохоронні органи не будуть перешкоджати поїздці Собчак у Крим через територію України", – повідомив співрозмовник видання.

Інформація про приїзд Собчак в Крим опублікована також на офіційному сайті бізнес-конференції, повідомлення про візит транслюють кримські радіостанції.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак заявила, що звернулася в посольство України за дозволом на поїздку в Крим. У той же час в посольстві України спростували прохання Собчак щодо дозволу відвідати Крим.

Глава українського МЗС Павло Клімкін назвав наміри Собчак в'їхати в Крим через Україну, щоб проводити там кампанію для участі у нелегітимних виборах президента РФ "політичною шизофренією".