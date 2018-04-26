Рабінович: «За життя» не віддасть народ України на розтерзання Супрун
Партія «За життя» доб'ється звільнення виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, яка знищує народ України. Про це заявив народний депутат, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович в ході багатотисячної безстрокової акції протесту «Геть Супрун!», яку з 11 квітня проводять прихильники партії та активісти під стінами Міністерства охорони здоров'я України в Києві.
«Багато місяців тому Гонтарєва (екс-глава Національного банку Валерія Гонтарєва, – ред.) не збиралася йти у відставку. По всім телеканалам країни, і в першу чергу – на провладному «Інтері», розповідали, що під НБУ стоять бомжі, що ми нічого не доб'ємося, що Гонтарєва – вічна, як вони вічні. Гонтарєвої вже немає. Ми ще не закінчили з нею розмову, але її вже немає. Точно так само і зараз – ті ж «картинки» на тих же телеканалах. Але ми стоїмо на своєму – Супрун не буде точно так само, як і Гонтарєвої», – заявив парламентарій.
Він закликав усіх українців вірити в себе, в свої сили, і не розраховувати на те, що чиновники, призначені з-за кордону, зможуть вирішити наші проблеми.
«Ми всі розуміємо: такі, як Супрун, а раніше – Яресько, Абромавічус, Квіташвілі (колишні міністри уряду України, – ред.), Балчун (екс-керівник «Укрзалізниці», – ред.) не вирішать наших проблем. Вони прийшли і підуть з нашими грошима, а нам і нашим дітям перекреслюють право жити, розвивати країну», – вважає народний депутат.
Він також розкритикував медичну реформу МОЗ, яку зараз намагаються провести в країні.
«Кожен українець сьогодні знає, що та медреформа, яку проводять Супрун і її команда, спрямована на знищення всіх тих, у кого немає величезної стопки грошей. Ми всі не можемо, як Омелян (міністр інфраструктури Володимир Омелян, – ред.) відправити дружину в США народжувати дітей. Вся ця владна «бригада» так любить Україну, що чомусь народжує в Америці. Будинки та вілли в них у Франції, в Англії, але нічого немає тут, в Україні. А ми повинні лікуватися тут», – обурився політик.
Прокоментував лідер партії «За життя» і виступ європейських послів на захист Супрун.
«Я хочу їм сказати: ми вас любимо, поважаємо, але, будь ласка, приїжджайте до нас – і самі лікуйтеся у Супрун. І тоді ви напевно поміняєте свою думку. А ми не можемо віддати на поталу власний народ з тієї простої причини, що в сотні тисяч українців немає грошей на те, щоб оплачувати своє лікування. При таких зарплатах просто не може бути таких цін, які встановила ця Супрун. В Європі і США зарплати на порядок більше, а у нас навіть забирають конституційне право на безкоштовну медицину», – підкреслив Вадим Рабинович.
За словами політика, зараз першочергове завдання для країни – це відсторонення від посади Уляни Супрун.
«Сьогодні завдання виживання України – це звільнення Супрун. Сьогодні завдання виживання нашого народу – це звільнення Супрун. Тому ми її приберемо, акція – безстрокова. Далі ми підемо до Кабміну вимагати від прем'єр-міністра дотримати закон України і внести цю «недовиконуючу» на розгляд Верховної Ради», – пообіцяв народний депутат.
Лідер партії «За життя» також нагадав, що Уляна Супрун перебуває на посаді виконуючого обов'язки довше трьох місяців у порушення законів України.
«Коли чоловік вкрав булку в магазині – він злочинець, і його карають за злочин. А ця влада порушує закони і не несе за це покарання. Супрун, як і будь-який інший в. о. міністра, не має права перебувати в цьому статусі більше трьох місяців. Але наша влада всім показує: закони для неї – не писані. Закон – це для нас, простих смертних. А для них закон – беззаконня. Але такого більше не буде. З кожним днем нас буде все більше і більше, і партія «За життя» переможе – ми обов'язково відсвяткуємо догляд Супрун новим салютом звільнення», – пообіцяв Вадим Рабинович.