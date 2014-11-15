Учасники коаліційних переговорів "забули" про депутатську недоторканість - Соболєв

Про це на своїй сторінці у Facebook пише майбутній депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

"А я в цей час з'ясую, якого біса і завдяки кому з документу зникло зобов'язання скасувати нашу недоторканність. Хоча у понеділок представники і Блоку Порошенка, і Народного фронту, і Радикальної партії, і Батьківщини погодилися, що таке зобов'язання має бути вписано в угоду. За слова треба відповідати", - написав Соболєв.

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Разом із тим він нагадав, що цей документ — лише проект. Його підпишуть після вислуховування критики, пропозицій та ідей виборців.