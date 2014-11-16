Словаччина пропонує Україні проводити спільні засідання урядів

Про це Роберт Фіцо заявив у Братиславі після переговорів з президентом України Петром Порошенком, передає радіо "Свобода". "Я запропонував панові президенту, щоб одразу після того, як буде сформований новий уряд в Україні, так, як це у нас було з Угорщиною чи Чехією, ми могли на кордоні проводити спільні засідання урядів – українського і словацького", – наголосив Роберт Фіцо.

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Словацький прем’єр зауважив, що відносини України та Словаччини як країн-сусідів досі не були інтенсивними і що потрібно "дати старт справі саме шляхом переговорів відповідних міністрів і урядів в цілому".

Роберт Фіцо також підтвердив, що важливою темою переговорів було постачання газу в Україну в реверсному режимі. Також обговорювалися питання безпеки на сході України. "Я запевнив пана президента, що ми готові передати Україні наш досвід, який ми здобули на шляху інтеграції до Європейського союзу", – наголосив Роберт Фіцо.

На його думку, тепер багато залежить від того, чим в Україні закінчаться коаліційні переговори і коли буде сформований новий уряд, щоб Словаччина могла налагодити співпрацю з новим кабінетом міністрів України.

Петро Порошенко перебуває у Словаччині з дводенним робочим візитом. В неділю український президент візьме участь у засіданні президентів країн Вишеградської четвірки, на яке його запросив словацький президент Андрей Кіска.