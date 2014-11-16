Німеччина в рамках ЄС готова шукати нові виходи з кризи на Донбасі
23:03, 16 листопада 2014Політика
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Німеччина готова до пошуку нових шляхів вирішення ситуації на Донбасі, в тому числі, в рамках Євросоюзу.
ФРН в рамках ЄС готова шукати нові шляхи з кризи на Донбасі / vestikavkaza.ru
Про це у ході зустрічі з Петром Порошенком заявив президентом ФРН Йоахім Гаук, повідомляє прес-служба президента.
Президент ФРН наголосив на необхідності виконання Мінських домовленостей всіма сторонами.
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"Ми підтримуємо вільні країни", - заявив Гаук у ході зустрічі, під час якої співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі.
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