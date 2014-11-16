Німеччина в рамках ЄС готова шукати нові виходи з кризи на Донбасі

Про це у ході зустрічі з Петром Порошенком заявив президентом ФРН Йоахім Гаук, повідомляє прес-служба президента.

Президент ФРН наголосив на необхідності виконання Мінських домовленостей всіма сторонами.

Читайте такожТериторіальні поступки тільки збільшують апетит агресорів - президент Німеччини

"Ми підтримуємо вільні країни", - заявив Гаук у ході зустрічі, під час якої співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі.