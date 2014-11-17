Росіяни будуть фінансувати лише бойові загони, які воюють - активіст

Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук луганський активіст Дмитро Снєгірьов, про це стало відомо на нараді у Красному Лучі Луганської області, яке пройшло за участі керівництва бойовиків та їх російських "кураторів".

"Отаман з Красного Луча Косогор оголосив, що місцеві торговці зобов'язані ділитися товаром з представниками ополчення і мирним населенням. Інакше, за його словами, товар просто відбиратимуть. Виступаючи по ТБ, отаман висловив невдоволення тим, що ополченці, "які захищають цей край, навіть пачку чаю безкоштовно не можуть випросити", - зазначив активіст

За його словами, на територіях, підконтрольних "ополченню", найближчим часом можна чекати на сплеск мародерства та пограбувань.

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"З метою недопущення мародерства в "ЛНР", куратори-росіяни запропонували керівникам бойовиків створити військову жандармерію, яка буде стежити за тим, щоб на підконтрольних їм територіях члени НОФ дотримувалися дисципліни. В "ДНР" така жандармерія вже створена - нею командує бойовик на псевдо "Нос". Серед місцевих бойовиків почалася посилена мобілізація, загони рухаються в бік Снежного Донецької області", - додав Снєгірьов.