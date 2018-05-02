Нардеп від БПП дарує одеситам свого округу шампанське, свічки та цукерки (відео)

Гончаренко відмовився повідомити, які саме громадські організації надали йому дані про громадян, яких він вітав з днем народження.

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко вітає виборців свого округу в Одесі з днем народження та дарує подарунки у пакеті зі своїм ім'ям.

Про це у Twitter повідомляє громадська організація "ЧЕСНО".

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Зазначається, що нещодавно мешканка Одеси отримала від нардепа свічку, шампанське та цукерки у брендовому пакеті з написом: "З днем народження. Олексій Гончаренко".

Інколи депутати @verkhovna_rada вітають виборців свого округу особисто з днем народження.



Нещодавно мешканка Одеси отримала свічку, шампанське і цукерки в брендованому пакеті - подарунок від Алексей Гончаренко, @BPPSolidarnist - https://t.co/6BGtUqljqopic.twitter.com/mNfZdk42Oi — ЧЕСНО (@chesno_movement) May 2, 2018

У коментарі народний обранець заявив, що не вважає такий жест підкупом виборців, передає "Українська правда".

"Так, я деяких людей вітаю з днем народження. Я вітаю людей, які мають для мене особливе значення. Їх небагато", - сказав Гончаренко.

За його словами, в декількох громадських організаціях він взяв дані громадян, які мають якісь заслуги, "чи то лікарі, які довго працювали, чи то вчителі," і вітає їх з днем народження.

Він зазначив, що деяких із них знає особисто. Гончаренко відмовився повідомити, які саме громадські організації надали йому такі дані.

На уточнювальне питання, про яку кількість громадян, яких він вітає з днем народження, йдеться, Гончаренко відповів: "Про десятки людей на місяць". Він додав, що робить це за свої особисті кошти.