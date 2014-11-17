Корбан заявив про кричущі фальсифікації на 38-му окрузі

Так заступник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Геннадій Корбан прокоментував Цензор.НЕТ ситуацію на 38-му виборчому окрузі (Новомосковськ).

"В окрузі відбувається свавілля і груба фальсифікація результатів виборів - і творить його Центрвиборчком разом з Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом з подачі начальника Головного управління справами Президента України Сергія Березенко", - заявляє Корбан.

На 38-му окрузі шляхом масових порушень виборчого законодавства переміг "регіонал" Сергій Нестеренко, найближчий помічник Олександра Вілкула.

Частина доказів фальсифікацій були зняті на відео, у тому числі спроби підкупу виборців, а також епізод, коли голова ОВК № 38 Селіхов в присутності міліції, довірених осіб кандидатів намагався сховати від громадськості більше 10 оригіналів протоколів виборчих дільниць. Також окружна виборча комісія ігнорувала скарги та звернення щодо порушень, які відбувалися на дільничних комісіях.

Читайте такожКорбан звинуватив людей Вілкула в зухвалій фальсифікації виборів на 3 округах Дніпропетровщини

Перші години перерахунку зафіксували грубі порушення виборчого законодавства - кандидати у депутати та їхні довірені особи не були попереджені про початок роботи комісії, не допускалися до приміщення, де відбувався підрахунок голосів. Ті ж представники, які змогли потрапити на засідання, були відведені за загородку, що знаходиться в 5 метрах від стола, звідки бачити процес підрахунку просто неможливо. За результатами першого дня підрахунку було складено безліч актів про порушення.

"Сьогодні Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд за заявою Нестеренко ухвалює безпрецедентне постанову про заборону перерахунку голосів", - зазначає Корбан.

Підставою для такої постанови стає заява про перегляд за нововиявленими обставинами одного з визначень, що знаходяться у справі, і як результат - Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд без жодних на це підстав скасовує не тільки зазначене визначення, але і постанову самого ж Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду.

"Фактично, при розгляді однієї апеляційної скарги суд скасував свою ж постанову, винесену при розгляді іншої апеляційної скарги, що неможливо ні за законом, ні в межах компетенції апеляційного суду", - підкреслює Корбан.

Читайте такожФілатов звинуватив київську владу у зливанні Дніпропетровщини Опозиційному блоку

"Подібне не могло відбутися без прямого втручання голови Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Мартиненко, який за часів президентства Януковича всі 4 роки обіймав цю посаду", - стверджує заступник голови Дніпропетровської ОДА.

Було прийнято безпрецедентне рішення, не має аналогів у судовій практиці. Судді апеляційного суду скористалися тим, що їхні постанови по виборчих справах не оскаржать у суді вищої інстанції.

"У зв'язку з цим я звертаюся до Вищої ради юстиції з вимогою негайно відреагувати на подібні дії суддів і голови апеляційного суду Мартиненко О. В. Фактично, суд заборонив вивести фальсифікаторів на чисту воду. Вважаю, що Березенко відверто порушує закон і намагається завести в парламент представника "Опозиційного блоку". Він не гребує найбруднішими засобами. Подібні дії Березенко, Мартиненко і суддів, які винесли постанову, руйнують престиж судової системи України. За таке не люструвати, а каструвати треба" - прокоментував Корбан.