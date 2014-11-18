Бойовики везуть на Донбас обладнання для друку фальшивої гривні - МВС
03:13, 18 листопада 2014Політика
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Радник глави міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що бойовики завозять на Донбас обладнання для друку фальшивої гривні
Бойовики везуть на Донбас обладнання для друку фальшивої гривні / ТСН
Про це він повідомив в ефірі Першого національного, передає Еспресо.TV.
"Зараз вже відома інформація про те, що ніби як завозяться друкарські верстати для друку фальшивої гривні", - сказав він.
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Нагадаємо, раніше терористи планували перевести підконтрольні їм території на розрахунки у російських рублях, тепер у "ДНР" хочуть ввести рубль, залишивши гривню.
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