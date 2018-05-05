Мустафа Найєм попросив надати йому державну охорону через погрози

Загрози надходять на електронну пошту політику і його близьким.

Побитий у результаті конфлікту на дорозі депутат Верховної Ради Мустафа Найєм знаходиться в одній із столичних клінік з декількома переломами обличчя. Він не зустрічається з журналістами і не афішує назву лікарні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Через численні погрози, які надходять на електронну пошту йому і його близьким, політик боїться за своє життя. Журналісти ТСН з'ясували, що Мустафа Найєм попросив у правоохоронців надати йому державну охорону.

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один з чоловіків вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ і перебувають на території України на підставі посвідчень про тимчасове проживання, ще один - громадянин України. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саітову, племіннику голови ВГО "Діаспора чеченського народу" Данила Гончарова, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саітову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місця проживання в період з 23.00 до 06.00 до 30 червня.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - син Гончарова Магомед-Амін Саітов, який у день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ, він оголошений у розшук.

Адвокат Олег Іщенко, який представляє інтереси ВГО "Діаспора чеченського народу", наголошував, що Магомед-Амін Саітов повернеться до Києва після закінчення боксерського турніру в Баку, куди мав намір їхати ще до конфлікту.

5 травня азербайджанські правоохоронці на вимогу українського слідства затримали підозрюваного. Розпочато екстрадиційні процедури.