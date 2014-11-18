СБУ призначає активістів на керівні посади в областях - Наливайченко
14:05, 18 листопада 2014Політика
0 0
СБУ почала призначати на керівні посади в обласних управліннях громадських активістів.
Наливайченко заявляє про призначення на керівні посади в СБУ активістів / УНІАН
Про це заявив на брифінгу у вівторок голова служби Валентин Наливайченко. Його цитує "Українська Правда".
"Від учорашнього дня в обласні управління на керівні посади по боротьбі з корупцією почали призначатися активісти з майданівських та інших антикорупційних громадських організацій", - розповів глава СБУ.
За словами Наливайченка, прізвища та контакти цих людей будуть у відкритому доступі.
Читайте такожНаливайченко пообіцяв показати фото пенсіонерів-"мінерів" з Донбасу
Тож люди зможуть напряму повідомляти про виявлені факти корупції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter