СБУ призначає активістів на керівні посади в областях - Наливайченко

Про це заявив на брифінгу у вівторок голова служби Валентин Наливайченко. Його цитує "Українська Правда".

"Від учорашнього дня в обласні управління на керівні посади по боротьбі з корупцією почали призначатися активісти з майданівських та інших антикорупційних громадських організацій", - розповів глава СБУ.

За словами Наливайченка, прізвища та контакти цих людей будуть у відкритому доступі.

Читайте такожНаливайченко пообіцяв показати фото пенсіонерів-"мінерів" з Донбасу

Тож люди зможуть напряму повідомляти про виявлені факти корупції.