У Кремлі пояснили, чому Путін не привітав Порошенка з Днем Перемоги

Як заявив Пєсков, «ви знаєте, як у Росії ставляться до тих, хто розв'язав братовбивчу й кровопролитну війну на південному сході України».

У Кремлі пояснили, що президент РФ Володимир Путін не привітав главу Української держави Петра Порошенка з Днем Перемоги через війну на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

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«Ви знаєте, що в Росії дуже тепло ставляться до братнього українського народу. Ви знаєте, як у Росії ставляться до тих, хто розв'язав братовбивчу й кровопролитну війну на південному сході України», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чому Путін привітав із Днем Перемоги глав країн пострадянського простору, за винятком президентів України та Грузії.

Крім того, в прес-службі Кремля повідомили УНІАН, що Путін привітав «лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також громадян Грузії та України з 73-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні».

У посланнях Путіна підкреслюється, що День Перемоги - «священна дата й символ єднання та безприкладного героїзму наших народів, які билися пліч-о-пліч на фронтах війни й самовіддано трудилися в тилу в ім'я порятунку Батьківщини та всього людства від фашизму».

Путін наголосив важливість передачі молодому поколінню «неспотвореної правди про події Великої Вітчизняної війни, а також підкреслив, що обов'язком нинішніх поколінь є недопущення повторення трагічних подій минулого».

Президент РФ переконаний, що «традиції братерської дружби та взаємовиручки, загартовані в роки суворих випробувань, залишаться надійним підґрунтям для розвитку відносин між нашими країнами».