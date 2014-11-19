Чиновники Донецької ОДА розтратили 20 млн гривень державних коштів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, в ході перевірки встановлено, що ці посадовці, зловживаючи службовим становищем, незаконно визнали приватне підприємство переможцем конкурсу на виконання робіт з реконструкції системи опалення у дошкільному закладі у Першотравневому районі області.

Результатом цих протиправних дій стало неефективне використання 20 млн грн державних коштів.

Читайте такожЕкс-голова Нацбанку підозрюється у розтраті майже 120 млн грн державних коштів За вказаним фактом прокуратурою Донецької області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Слідство триває.