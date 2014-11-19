Мельниченко: суд над Кучмою повинен стати частиною коаліційних зобов'язань

"Вважаю своїм обов'язком звернутися до підписантів коаліційної угоди з вимогою включити до неї один з пунктів - повномасштабне розслідування справи Гонгадзе", - сказав Микола Мельниченко, передає Обозреватель. "Адже розслідування справи Гонгадзе дасть країні можливість не тільки покарати тих людей, які замовили вбивство журналіста, а також дозволить очистити владу від корупції, бандитизму - одним словом, від кучмізму, як ми називали це раніше.

Суд над диктатором, над вбивцею, над грабіжником вкрай необхідний сьогоднішній країні.

Якщо б Ющенко зразка 2004 року не зрадив Майдан і не надав гарантії недоторканності Кучмі, то на лаві підсудних вже тоді, після Помаранчевої революції, сидів би не тільки Кучма, але і Янукович. Адже злочинів, які задокументовані на записах, вистачить на багато-багато років їх ув'язнення. Україна не була б потоплена в крові - так, як це відбувається сьогодні.

Особливо я хотів би звернутися до Сергія Лещенка та Мустафи Найема, які сьогодні - майже народні депутати. Я апелюю до вас. Адже ви потрапили в парламент у тому числі завдяки "Українській правді". Ви довгий час працювали там. "Українська правда", можна сказати, виросла на кістках вбитого журналіста Гонгадзе. Довгий час саме "Українська правда", саме ви, журналісти, боролися з кучмізмом у всіх його проявах. Тому я вважаю, що ви повинні завершити справу, яку почали давним-давно.

Суд над Кучмою - це не особиста помста. Це повинно бути покаранням. Той чоловік, який здійснював особливо небезпечні злочини, той чоловік, який на десятки мільярдів доларів пограбував Україну, той чоловік, який винен у тисячах смертей, повинен отримати юридичну оцінку. Адже зло має бути покаране.

28 листопада 2000 року ви, Юрій Віталійович Луценко, разом з Олександром Олександровичем Морозом оприлюднили записи, в яких Кучма дав вказівку тодішньому міністру внутрішніх справ "розібратися" з Гонгадзе. Саме тоді почався процес очищення країни від кучмізму, від диктатури, від бандитизму, корупції. І саме цей процес необхідно довести до логічного завершення. Адже де гарантія, що через деякий час Україна знову не отримає диктаторів при владі?

Систему потрібно судити. Судити потрібно, починаючи з Кучми, адже є багато доказів його діяльності".