Дизайнерка Виноградарська прогулялася під місяцем і зробила пропозицію послам

Учора в столичному Жовтневому палаці (Міжнародному палаці культури та мистецтв) відбулася своєрідна культурна подія: українська дизайнерка Голда Виноградська представила українській публіці новий формат показу мод – такий собі fashion-musical під назвою «Прогулянка під місяцем».

Особливістю “Прогулянки” було те, що участь у показі брали не звичайні моделі, а актриси театру та балерини. Моделі замість того, щоб набундючено ходити по сцені, танцювали, манірничали, наче фліртували з чоловіками. Усе дійство супроводжувалося класичною французькою музикою…

Колекція була представлена костюмами з жокард, вечірніми сукнями з шовку та органзи, пальтами з лаке. Дизайнерка Виноградська каже, що всі тканини вона привезла з Франції. Одяг пошито в Україні, а сумки – в Італії. Колекція була витримана в стилі класики, з елементами романтизму.

Створювали цей «естетичний каприз» сама пані Голда, яка працює для французько-української торговельної марки жіночого одягу Jolie Dame, а також дизайнер Наталія Корнева, що представляє голландську марку сумок та аксесуарів Sotto Voce. Біжутерію, що була на моделях, створив бельгійського дизайнер Шарон Леобі (марка Queens).

Режисером мюзиклу-показу виступила Голда Виноградська. Це був дебют, але дизайнери вже отримали запрошення з Дніпропетровська, Донецька, Москви, Німеччини, Голландії...

Пані Виноградська стверджує, що «Прогулянка під місяцем» – річ цілком оригінальна, нічого подібного ні за рубежем, ні в Україні вони не бачили.

Колекція розрахована на жінок від 18 років...

– У нас немає обмежень, у тому числі й цінових, – сказала дизайнера. – Маємо одяг на будь-який смак і гаманець. Ми взялися служити всім жінкам, а не лише для тих, хто, скажімо, багатші, худіші чи красивіші.

Виноградська запросила на показ чимало послів і зробила їм пропозицію – створити міжнародну громадську організацію в галузі моди, яка називатиметься Fashion Planet.

– Fashion Planet об’єднуватиме різні торговельні марки світу, – каже господарка вечора, – бо саме вони диктують моду в світі та одягають населення. Сюди можуть входити виробники тканини, фурнітури, взуття, аксесуарів. Є також пропозиція проводити щорічні фестивалі моди. Такого в Україні ще не було... Це сприяло б вихованню кваліфікованих спеціалістів у легкій промисловості.

За словами Голди Виноградської, з півсотні посольств уже відгукнулися на її пропозицію.

– Я часто їжджу по Європі, і там багато людей вважають Україну державою з великими можливостями. І ми хочемо реалізувати ці можливості... Хочемо створити щось нове, власне... Бо, на жаль, український Тиждень моди не дає можливості для розвитку бізнесу. Там можна лише раз на півроку показати свою колекцію півтисячі чоловік, які сидять у залі, і далі справа не рухається... Нам якраз хотілося відійти від підкресленої богемності.

– Якщо хтось з українських дизайнерів захоче до нас приєднатися – ласкаво просимо, – сказала пані Голда. Ми завжди відкриті: Київ, вул. Вєтрова, 19; тел. 209 95 06.

Оксана Климончук