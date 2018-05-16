У НАТО засудили відкриття Кримського мосту

В Альянсі підкреслили, що Крим залишається частиною України.

засудили спорудження Росією мосту через Керченську протоку до окупованого Криму.

Про це йдеться у заяві заступника речника Альянсу Пірса Казале, яка є у розпорядженні УНІАН.

"НАТО засуджує зведення Росією та часткове відкриття мосту через Керченську протоку між Росією і Кримом", - йдеться у заяві.

Читайте також"Туристи ломанулися": в мережі показали фото порожнього Кримського моста в перший день після відкриття

"Крим - це частина України, і цей міст є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, у тому числі обмеженням її навігаційних прав (судноплавство - УНІАН) у її територіальних водах", - наголошується у заяві.

"Росія продовжує демонструвати чітку зневагу до міжнародного права. НАТО стоїть поруч з Україною, і ми не визнаємо та не визнаватимемо незаконну і протиправну анексію Криму Росією", - заявляють в Альянсі.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив одразу після анексії Криму - в березні 2014 року. Його обіцяли побудувати до 2018 року, а здати в експлуатацію - влітку 2019-го. Міст було відкрито 15 травня.

Будівництво та відкриття мосту

засудив президент України Петро Порошенко, заявивши, що він знадобиться окупантам, коли ті залишатимуть Крим.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що прямі збитки України внаслідок вимушеного зменшення тоннажності суден, які заходять в українські порти Маріуполь і Бердянськ, становитимуть 500 млн грн на рік.