Американський журналіст порадив Україні підірвати Кримський міст

Якщо Україна дозволить Росії прив'язати міст до себе, вона зробить перший крок до свого зникнення, пише американський журналіст.

У вівторок Президент Росії Володимир Путін відкрив міст через Керченську протоку, що з'єднує український Крим з материкової Росією.

Путін зробив це в типовому показушном шоу, очоливши колону транспортних засобів через міст. Тепер Україна повинна знищити елементи моста, пише колумніст Washington Examiner Тому Роган. Повний переклад статті опублікував "Главред".

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Хоча подібний варіант дій буде ескалацією проти Путіна і напевно викличе відплату з боку Росії, цей міст є обурливою образою самого авторитету України як нації. Зрозуміло, з точки зору Путіна, в цьому і полягає вся суть споруди. Близького до банкрутства уряду Росії цей міст обійшовся в мільярди доларів, але він забезпечує Путіна формальним фізичним і психологічним присвоєнням української території.

На щастя, Україна має в своєму розпорядженні засоби для нанесення авіаударів по мосту таким чином, щоб зробити його, принаймні, тимчасово непридатним для використання. Через свою значну довжину, українські ВПС здатні завдати удару по мосту таким чином, щоб одночасно знизити ризик жертв з боку тих, хто в ньому їде.

Як би відреагував Путін?

Можливо, ескалацією наступу на інтереси України на сході країни. Але ескалація, ймовірно, і так станеться в найближчі кілька місяців, тому що Путін хоче поступово поглинути Україну, а не перемогти її прямо (він не хоче псувати свій Чемпіонат світу з футболу, провокуючи нову дипломатичну кризу). Але підрив мосту, навіть якщо б шкода виявилася тимчасовою, послав би безпомилковий сигнал з Києва в Москву про те, що українці не мають наміру миритися з комфортною легалізацією Путіним краденій території.

Авіаудари також будуть служити двом іншим цілям: вони привернуть увагу до закулісного кумівства проекту (контракт на будівництво отримав улюблений олігарх Путіна, Аркадій Ротенберг) і кинуть виклик російському націоналістичному нарративу на тій мові, який ці націоналісти розуміють. Щодо другого пункту слід враховувати, що багато репортажі пропагандистського каналу RT про відзначення на відкритті мосту містили згадка мужності Путіна і національної переваги великої Росії. Таким чином, бомбардування мосту стане дуже особистою відповіддю амбіціям Путіна і його пропагандистському нарративу.

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Зараз моральна невідкладність дій очевидна. Будь-яка держава, яка дозволяє вкрасти свою територію, а потім зв'язати її з територією злодія, робить крок до зникнення.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив відразу після анексії Криму - у березні 2014 року. Його обіцяли побудувати до 2018 року, а здати в експлуатацію влітку 2019-го. Міст був відкритий 15 травня.

Будівництво та відкриття мосту засудив президент України Петро Порошенко, заявивши, що він знадобиться окупантам, коли ті будуть залишати Крим.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що прямі збитки України внаслідок вимушеного зменшення розмірів суден, що заходять в українські порти Маріуполь і Бердянськ, складуть 500 млн грн на рік.