Білий дім: Байден запропонував посилити санкції проти Росії
21:26, 20 листопада 2014Політика
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Віце-президент США Джо Байден у розмові з прем'єр-міністром Латвії Лаймдота Страуюма запропонував посилити санкції проти Росії, якщо та "збереже колишній курс" щодо ситуації в Україні.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Білий дім.
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"Лідери обговорили кризу в Україні і погодилися, що наслідки триваючого порушення Росією суверенітету України повинні бути інтенсифіковані, якщо Росія продовжить свій нинішній курс", - йдеться в повідомленні Білого дому.
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