Білий дім: Байден запропонував посилити санкції проти Росії

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Білий дім.

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"Лідери обговорили кризу в Україні і погодилися, що наслідки триваючого порушення Росією суверенітету України повинні бути інтенсифіковані, якщо Росія продовжить свій нинішній курс", - йдеться в повідомленні Білого дому.