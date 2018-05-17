Канада засудила відкриття Росією Кримського мосту

У Канаді переконані, що Росія спорудженням мосту має намір укріпити незаконне володіння українським півостровом.

Канада виступила із засудженням відкриття Російською Федерацією мосту через Керченську протоку, який з'єднує територію материкової Росії з окупованим українським півостровом Кримом.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд щодо мосту через Керченську протоку, поширеній Посольством Канади в Україні.

"Канада засуджує будівництво та часткове введення в дію моста через Керченську протоку", - йдеться у заяві.

Читайте такожАмериканський журналіст порадив Україні підірвати Кримський міст"Міст, який поєднує Росію із незаконно анексованим Кримом, є черговим порушенням суверенітету України та її територіальної цілісності Російською Федерацією. Такі дії мають на меті укріпити незаконне володіння півостровом Росією та силою ізолювати його від України", - заявила Фріланд.

"Канада знову заявляє про свою віддану підтримку суверенітету та територіальній цілісності України. Ми закликаємо Російську Федерацію припинити порушувати фундаментальні, базовані на правилах принципи міжнародного порядку", - заявила очільник канадської дипломатії.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив відразу після анексії Криму - в березні 2014 року. Його обіцяли побудувати до 2018 року, а здати в експлуатацію - влітку 2019.

15 травня цього року президент РФ Володимир Путін відкрив Кримський міст.

Відкриття моста негативно позначається на роботі українських портів Маріуполь і Бердянськ, оскільки не всі кораблі можуть пройти під цією спорудою.