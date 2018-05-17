Нардепи прийшли на засідання Ради у вишиванках (фото)

Спікер парламенту Андрій Парубій надів сорочку, яку спереду прикрашає вертикальний орнамент. Комір також повністю вишитий традиційними візерунками.

Нардепи прийшли на засідання Верховної Ради 17 травня в українському національному одязі на честь Дня вишиванки.

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Спікер парламенту Андрій Парубій надів сорочку, яку спереду прикрашає вертикальний орнамент. Комір також повністю вишитий традиційними візерунками.

Жінки-депутати прийшли в яскравих вишиванках різних кольорів. Варто відзначити, що напередодні голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав своїх колег прийти 17 травня у вишиванках.

Всесвітній день вишиванки відзначається щорічно в третій четвер травня. Це свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. Ідея відзначати День вишиванки виникла в 2006 році. Тоді кілька студентів і викладачів Чернівецького національного університету одягнули вишиванки і влаштували флешмоб.

Долучитися до свята, яке щороку припадає на третій четвер травня, зовсім не складно. Досить прийти в українській вишитій сорочці на роботу, навчання або один із запланованих на 17 травня святкових заходів.