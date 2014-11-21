В Україну з Росії увійшла колона з трьох танків - Тимчук
У зворотному напрямку вивезені п'ять несправних одиниць бронетанкової техніки.
Сьогодні вночі зі сторони населеного пункту Гуково (РФ) в Україну увійшла колона з 3 танків, у зворотному напрямку вивезені 5 несправних одиниць бронетанкової техніки.
Про це повідомив керівник Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.
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Крім того, за інформацією ІС, у район Миколаївки перекинуті десять артилерійських установок.
«До укріпрайону терористів біля н. п. Миколаївка (Станично-Луганський р-н) перекинуто близько 10 артустановок. Бойовики встигли нанести кілька артилерійських ударів по позиціях українських військ і населеним пунктам. Вогнем артилерії ЗС України ряд вогневих точок противника був пригнічений», - повідомив Тимчук.