У Горлівці вибухнула «Гвоздика» бойовиків - ІС
Українські військові також знищили ряд мінометних розрахунків бойовиків в районі Фащівки.
У Горлівці на вогневій позиції вибухнула одна САУ бойовиків - 122-мм 2С1 «Гвоздика».
Про це повідомив керівник Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.
«Про причини вибуху на даний момент немає даних», - повідомив він.
Також, за інформацією ІС, в районі Фащівки у відповідь на обстріл з боку бойовиків вогнем української артилерії знищені кілька мінометних розрахунків бойовиків.
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«Терористи залишили загиблих бойовиків в найближчій лісосмузі, поранені вивезені в Алчевськ і Красний Луч», - додав Тимчук.
У той же час, в районі Докучаєвська російсько-терористичні війська розгорнули нову артилерійську групу, яка пристрілюється як за позиціям українських військ, так і житловим масивам.