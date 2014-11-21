У Горлівці вибухнула «Гвоздика» бойовиків - ІС

У Горлівці на вогневій позиції вибухнула одна САУ бойовиків - 122-мм 2С1 «Гвоздика».

Про це повідомив керівник Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

«Про причини вибуху на даний момент немає даних», - повідомив він.

Також, за інформацією ІС, в районі Фащівки у відповідь на обстріл з боку бойовиків вогнем української артилерії знищені кілька мінометних розрахунків бойовиків.

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«Терористи залишили загиблих бойовиків в найближчій лісосмузі, поранені вивезені в Алчевськ і Красний Луч», - додав Тимчук.

У той же час, в районі Докучаєвська російсько-терористичні війська розгорнули нову артилерійську групу, яка пристрілюється як за позиціям українських військ, так і житловим масивам.