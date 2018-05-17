Суд віддав Бубенчика на поруки народним депутатам

Суд відмовився задовольнити клопотання прокуратури про обрання активісту Євромайдану Івану Бубенчику запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

Печерський райсуд Києва обрав активісту Євромайдану Івану Бубенчику, якого підозрюють у посяганні на життя правоохоронця та незаконному поводженні зі зброєю, запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Олексій Соколов.

Суд визначив поручителями Бубенчика двох народних депутатів — Андрія Денисенка та Олега Петренка.

Таким чином суд відмовився задовольнити клопотання прокуратури про обрання активісту Євромайдану запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

Читайте такожГПУ зняла з активіста Євромайдану Бубенчика підозру в умисному вбивстві

Варто зазначити, що під час судового засідання про готовність взяти підозрюваного на особисту поруки заявляли ще двоє народних депутатів — Семен Семенченко та Володимир Парасюк.

Разом з тим прокурор Юлія Малашич зазначала, що Парасюк понад 10 разів не приходив на виклики для проведення з ним слідчих дій у справі Бубенчика.

Згідно з рішенням суду, підозрюваний повинен повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; здати закордонний паспорт та інші документи, що дозволяють в’їзд і виїзд з/в Україну.

“Роз’яснити підозрюваному Бубенчику Івану, що у разі невиконання покладених на нього обов’язків, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення від 0,25% до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб”, - зазначив суддя Соколов.

Він оголосив лише резолютивну частину рішення.

Своєю чергою прокурор заявила, що питання про оскарження рішення в Апеляційному суді Києва вирішуватиметься після отримання повного тексту ухвали.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в Генпрокуратурі заявили про вручення підозри Бубенчику.

Йому інкримінували вчинення злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця).

Активіста підозрювали у вчиненні 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві вбивств працівника правоохоронного органу і військовослужбовця внутрішніх військ, а також у замаху на вбивство військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку.

5 квітня Бубенчику і його захисникам вручили нову підозру, з якої вилучено пункт про умисне вбивство.