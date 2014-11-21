На Михайлівській площі розпочинають ходу учасники Маршу Гідності

Як передає кореспондент УНІАН, учасники маршу шикуються в колони і ще продовжують прибувати на Михайлівську площу.

Народний депутат, комендант “Майдану” Андрій Парубій розповів журналістам про маршрут та заходи під час цієї ходи.

За його словами, хода розпочнеться з молебню на Михайлівській площі, потім колона рушить вулицею Володимирською до пам'ятника Шевченку, потім по бульвару Шевченка спуститься на вулицю Хрещатик, через Майдан Незалежності, де буде зроблена невелика зупинка колона продовжить рух по вулиці Інститутській до каплички, біля якої учасники ходи вшанують пам'ять загиблих на Майдані та в АТО.

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Потім колона продовжить рух по Інститутській і через Кріпосний провулок рушить на вулицю Грушевського. Біля Маріїнського парку учасники ходи вшанують пам’ять майданівців, які загинули там. Завершиться хода на Європейській площі.

Після цього учасники ходи долучаться до заходів, що розпочнуться на Майдані Незалежності.