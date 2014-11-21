Коаліція хоче скасувати мажоритарку і запровадити відкриті списки

Про це йдеться у коаліційній угоді, яку сьогодні парафували 5 політичних сил, що пройшли до Верховної Ради за результатами парламентських виборів.

В угоді записано: «Відмова від змішаної (пропорційно-мажоритарної) виборчої системи та запровадження пропорційної виборчої системи виборів у Верховну Раду України, за якої виборці будуть мати можливість голосувати за конкретних кандидатів у багатомандатних виборчих округах (пропорційна система з відкритими списками)».

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Крім того, передбачено протягом 1-го півріччя 2015 року вдосконалити систему місцевих виборів. Зокрема, передбачене запровадження виборів міських голів великих міст (згідно із законом) у два тури і за принципом абсолютної більшості виборців, а також зменшення граничної кількості депутатів місцевих рад. Також передбачене внесення змін у законодавство про статус столиці - міста Києва - з метою забезпечення європейських стандартів місцевого самоврядування у столиці.

Нагадаємо, у жовтні Турчинов підписав закон про кримінальну відповідальність за підкуп виборців.