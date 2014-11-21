Президент підписав указ про присвоєння Героям Небесної Сотні звання Героїв України
19:40, 21 листопада 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння звання Героя України Героям Небесної сотні.
Порошенко присвоїв Небесній Сотні звання Героїв України / УНІАН
Про це Порошенко повідомив в своєму Twitter
"Підписав указ про присвоєння звання Героя України нашим Героям Небесної сотні", - написав Президент.
Як повідомляв УНІАН, під час наймасовіших акцій протесту в новітній історії України 18-20 лютого 2014 року на вул. Інститутській силовики застрелили більш як сто беззбройних учасників акцій протесту. Пізніше їх стали називати Героями Небесної Сотні.
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