На дебальцевському напрямку терористи ведуть вогонь з територій шахт.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«На дебальцевському напрямку бандити ведуть вогонь, використовуючи в якості прикриття об’єкти промислової інфраструктури та житлові масиви населених пунктів. Зокрема, вогонь відкривався зі сторони Шахт № 2, 7, 6», - говориться в повідомленні.

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Також зазначається, що обстріли ведуться з території Єнакієвого, Горлівки, Чернухіного.

За даними штабу АТО, за минулу добу бойовики вісімнадцять разів відкривали вогонь по населених пунктах у Луганській та Донецькій областях з метою дискредитації українських військових.

«Поблизу міста Маріуполь, укріплений район, підконтрольний силам АТО, тричі обстріляно з мінометів. Втрат зі сторони сил АТО немає», - зазначає прес-центр.

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