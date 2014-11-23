Путін заявляє, що в ситуації з Кримом було прийнято стратегічне рішення



Про це він сказав в інтерв`ю ТАСС у рамках спецпроекту ”Первые лица”, передає ТСН.

Також Путін підкреслив, що впевнений у своїй правоті. На його думку, в питанні Криму позиція Росії сильніша за всі інші, бо російська сторона права, а ”сила в правді”.

”У мене певний стиль склався за багато років. Ніколи не приймаю волюнтаристських рішень, таких, наслідки яких не бачу. Якщо цього не відбувається, намагаюся поки почекати. Це як на дорозі: не упевнений - не обганяй. Ось ти виліз із ряду, подивився: шлях вільний. Але цього мало”, - заявив Путін.

Читайте такожПутін не має наміру довічно залишатися президентом РФ, але готовий побути ним ще 10 років

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня у Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між Росією і так званою «Республікою Крим» про прийняття до Росії «Республіки Крим» та створення у складі РФ нових суб`єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.