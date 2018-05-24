Рада розглядає законопроект про Антикорупційний суд (наживо)
10:24, 24 травня 2018Політика
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Напередодні парламент розглянув понад 200 із 1925 поправок.
Сьогодні також планується розглянути питання призначення на посаду суддів Конституційного суду України / фото УНІАН
Сьогодні Верховна Рада України продовжить розгляд у другому читанні президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд.
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Як передає кореспондент УНІАН, це питання стоїть першим у порядку денному, а за ним передбачено включення низки законопроектів до порядку денного сесії.
Сьогодні також заплановано розглянути питання призначення на посаду суддів Конституційного суду України.
Серед іншого, на порядку денному планується повторний розгляд з пропозиціями президента законопроекту про приватну детективну діяльність.
Також народні депутати сьогодні мають розглянути законопроект про Установу бізнес-омбудсмена.
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