Рада розглядає законопроект про Антикорупційний суд (наживо)

Напередодні парламент розглянув понад 200 із 1925 поправок.

Сьогодні Верховна Рада України продовжить розгляд у другому читанні президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

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Як передає кореспондент УНІАН, це питання стоїть першим у порядку денному, а за ним передбачено включення низки законопроектів до порядку денного сесії.

Сьогодні також заплановано розглянути питання призначення на посаду суддів Конституційного суду України.

Серед іншого, на порядку денному планується повторний розгляд з пропозиціями президента законопроекту про приватну детективну діяльність.

Також народні депутати сьогодні мають розглянути законопроект про Установу бізнес-омбудсмена.