Чубаров: Кримських татар намагаються витіснити з півострова

02:52, 24 листопада 2014
Політика
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У Криму розгорнуто тотальний наступ на кримських татар для їхнього фізичного витіснення за межі півострова. 

wordyou.ru

Про це йдеться у зверненні голови Меджлісу кримськотатарського народу у зв’язку з Днем прав людини, який у світі відзначатимуть 10 грудня, опублікованому у неділю, 23 листопада, на його сторінці у Facebook. 

«Окупація Криму Російською Федерацією привнесла на кримську землю страшні соціальні явища, які міжнародне право кваліфікує як злочини проти людяності: викрадення і вбивства людей, масові та незаконні обшуки, арешти, судові переслідування та репресії за національною, релігійною і політичною ознакою. Щодо корінного кримськотатарського народу окупаційна влада розгорнула тотальний наступ із метою його фізичного витіснення за межі своєї Батьківщини», – зазначив Чубаров. 

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Він каже, що початком реалізації такої політики стала заборона Росією на в'їзд до Криму лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву та керівнику Меджлісу і його раднику Ісмету Юкселю. 

Допис by Рефат Чубаров.
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