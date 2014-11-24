Чубаров: Кримських татар намагаються витіснити з півострова

Про це йдеться у зверненні голови Меджлісу кримськотатарського народу у зв’язку з Днем прав людини, який у світі відзначатимуть 10 грудня, опублікованому у неділю, 23 листопада, на його сторінці у Facebook.

«Окупація Криму Російською Федерацією привнесла на кримську землю страшні соціальні явища, які міжнародне право кваліфікує як злочини проти людяності: викрадення і вбивства людей, масові та незаконні обшуки, арешти, судові переслідування та репресії за національною, релігійною і політичною ознакою. Щодо корінного кримськотатарського народу окупаційна влада розгорнула тотальний наступ із метою його фізичного витіснення за межі своєї Батьківщини», – зазначив Чубаров.

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Він каже, що початком реалізації такої політики стала заборона Росією на в'їзд до Криму лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву та керівнику Меджлісу і його раднику Ісмету Юкселю.