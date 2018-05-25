Дипломати України та Польщі висловились за посилення санкцій проти РФ

18:35, 25 травня 2018
Політика
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Дипломати України та Польщі висловились за посилення санкцій проти РФ / фото УНІАН

Представники Міністерств закордонних справ України та Польщі висловились за посилення санкцій проти Російської Федерації через анексію Криму та війну на Донбасі.

Як повідомляється на сторінці Посольства України у Польщі в соціальній мережі Facebook, 25 травня у Варшаві відбулися консультації на рівні директорів договірно-правових департаментів МЗС України і Республіки Польща щодо правових наслідків окупації Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

"Сторони однозначно засудили дії Російської Федерації, яка порушує міжнародне право, окупувавши частину суверенної території України – Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Було зроблено наголос на важливості подальших скоординованих міжнародних зусиль з метою відновлення поваги до міжнародного права і припинення російської окупації", - сказано у повідомленні.

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"МЗС Польщі підтвердило незмінність своєї позиції на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах. Зовнішньополітичні відомства двох країн відзначили необхідність утримання, а також, за відсутності дієвих кроків Росії із звільнення окупованих території, посилення санкцій проти РФ, які були накладені міжнародним співтовариством у зв’язку з протиправними діями Росії в Криму і на сході України", - стверджують українські дипломати.

"Санкції повинні діяти аж до повного відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що Польща стала першою країною, з якою МЗС України провело двосторонні консультації, присвячені виключно правовим наслідкам окупації Криму Росією.

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Теги: #санкції проти Росії#Україна і Польща