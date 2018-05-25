Дипломати України та Польщі висловились за посилення санкцій проти РФ

МЗС України і Польщі скоординували позиції щодо правових наслідків окупації Росією Криму.

Представники Міністерств закордонних справ України та Польщі висловились за посилення санкцій проти Російської Федерації через анексію Криму та війну на Донбасі.

Як повідомляється на сторінці Посольства України у Польщі в соціальній мережі Facebook, 25 травня у Варшаві відбулися консультації на рівні директорів договірно-правових департаментів МЗС України і Республіки Польща щодо правових наслідків окупації Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

"Сторони однозначно засудили дії Російської Федерації, яка порушує міжнародне право, окупувавши частину суверенної території України – Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Було зроблено наголос на важливості подальших скоординованих міжнародних зусиль з метою відновлення поваги до міжнародного права і припинення російської окупації", - сказано у повідомленні.

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"МЗС Польщі підтвердило незмінність своєї позиції на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах. Зовнішньополітичні відомства двох країн відзначили необхідність утримання, а також, за відсутності дієвих кроків Росії із звільнення окупованих території, посилення санкцій проти РФ, які були накладені міжнародним співтовариством у зв’язку з протиправними діями Росії в Криму і на сході України", - стверджують українські дипломати.

"Санкції повинні діяти аж до повного відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що Польща стала першою країною, з якою МЗС України провело двосторонні консультації, присвячені виключно правовим наслідкам окупації Криму Росією.